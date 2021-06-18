Сантуш: «Германию я не боюсь. Если мы настроимся на победу, то непременно ее добьемся»

Фернанду Сантуш / Фото: twitter.com/selecaoportugal

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал об ожиданиях от матча второго тура с командой Германии на Евро-2020:



В то же время они думают, что могут нас обыграть, но никто в мире сейчас не скажет, что Португалия останется за бортом этого турнира.

Германия – фантастическая команда. У них потрясающие игроки, они доминируют в матчах и много владеют мячом. Но Германию я не боюсь. Мы уважаем их игроков, но если настроимся на победу, то непременно добьемся ее.

Мы показали хороший футбол против Венгрии – хорошо атаковали, защищались, прессинговали, создавали шансы. Германия также провела хороший матч против Франции, чемпионов мира.

Немцы пропустили только в результате автогола. Итоговый счет не отражает полной картины игры. В субботу мы хотим победить, верим в свою победу. Эта игра – ключевая для нас.

Мне нужно замотивировать всю команду, не только Криштиану Роналду. Здорово, что Роналду с нами. Мы гордимся им, но он не может выигрывать матчи в одиночку. Нашей силой должна быть командная игра. Мы должны играть всей душой.