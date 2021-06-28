Бельгия – Португалия. Против Роналду сыграют сразу два Азара
Сантуш: «Криштиану бился и был настоящим капитаном, отдал все силы»
Форвард не забил в 1/8 финала Евро-2020
Фото: UEFA
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался сайту UEFA об игре форварда Криштиану Роналду в игре с Бельгией (0:1).
«Роналду забил 5 голов, если мы посмотрим статистику. Мы сегодня нанесли 26 ударов.
Криштиану бился и был настоящим капитаном, отдал все силы».
Роналду забила пять мячей на Евро-2020. На один меньше у чеха Патрика Шика, сборная которого продолжает играть на турнире.
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