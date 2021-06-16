Сантуш: «Ожидал, что Венгрия будет играть иначе»

Фернанду Сантуш / Фото - AFP

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал разгромную победу своих подопечных в стартовом матче на Евро-2020 против Венгрии (3:0). Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.

У нас было четыре отличных возможности забить, и если бы мы забили, то Венгрия бы развалилась. Мы не использовали первые моменты, поэтому победить оказалось несколько сложнее.

Второй тайм мы начали хорошо, но потом действовали несколько нервно – это естественно. Время шло, нервозность росла. Но мы оправились, забили первый гол, и тогда Венгрия открылась. Думаю, что результат справедлив.

Мы хотели начать с победы, но все-таки это пока только три очка. У нас впереди еще два важных матча. Чемпионат Европы – серьезный турнир, поэтому важно действовать постепенно.