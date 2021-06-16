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Сантуш: «Ожидал, что Венгрия будет играть иначе»

Тренер Португалии высказался о разгроме соперника на последних минутах
Футбол Евро-2020
09:21
Сантуш: «Ожидал, что Венгрия будет играть иначе»
Фернанду Сантуш / Фото - AFP

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал разгромную победу своих подопечных в стартовом матче на Евро-2020 против Венгрии (3:0). Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.

Мы знали, что, если мы забьем гол, станет проще. Я ожидал, что Венгрия будет играть иначе. Основную часть матча они провели очень глубоко в обороне, но и мы постоянно продолжали давить, прижимая их к воротам.

У нас было четыре отличных возможности забить, и если бы мы забили, то Венгрия бы развалилась. Мы не использовали первые моменты, поэтому победить оказалось несколько сложнее.

Второй тайм мы начали хорошо, но потом действовали несколько нервно – это естественно. Время шло, нервозность росла. Но мы оправились, забили первый гол, и тогда Венгрия открылась. Думаю, что результат справедлив.

Мы хотели начать с победы, но все-таки это пока только три очка. У нас впереди еще два важных матча. Чемпионат Европы – серьезный турнир, поэтому важно действовать постепенно.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду побил рекорд Андрея Шевченко.

Сергей Стаднюк
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Теги

Фернанду Сантуш Венгрия - Португалия сборная Португалии (футбол) сборная Венгрии (футбол)

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