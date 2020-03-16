Зидан не против возвращения Роналду
Сантуш: «Роналду мечтает выиграть ЧМ-2022. Он не думает о личных целях и безумно мотивирован»
Наставник сборной Португалии – о главной звезде команды
Фернанду Сантуш и Кришитану Роналду / Фото - eurosportГлавный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился мнением о главной звезде команды, форварде «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Цитирует Сантуша A Bola.
«Я уверен, что Криштиану безумно мотивирован. Причина не в том, что он забил больше или меньше, чем кто-то. Он особенно отдается игре, когда выступает за сборную. Я уверен, что он приедет к нам с прежними амбициями, не думая о личных целях, а занимаясь реализацией задач команды. Я знаю, что у него есть большая мечта – поучаствовать в отборе к чемпионату мира, сыграть на нем и выиграть турнир. Это главная цель, а все остальное уже не касается сборной».
Напомним, что Роналду забил 102 мяча в составе Португалии. В марте его сборная в отборе к ЧМ-2022 сыграет с Азербайджаном, Сербией и Люксембургом.
А тем временем Златан Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции.