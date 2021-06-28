Сантуш: «У меня нет слов. Игроки плачут»

Команда не смогла реализовать свое преимущество



Фернанду Сантуш / фото - beIN SPORTS

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш в эфире TVI24 передал эмоции команды от проигрыша Бельгии и вылета из Евро:

«Мы разочарованы и опечалены. Они отдали все силы. Бельгия пробила 6 раз и один раз попала в створ, мы нанесли 29 ударов, дважды угодили в штангу. Но поражение есть поражение. Мы все хотели пройти дальше и верили. У нас была уверенность, что мы сможем выйти в финал и победить. Здесь нет справедливости или несправедливости, мы просто пропустили гол и не смогли забить. Игроки сделали все возможное, мне не в чем их винить. Футболисты устали, но все же нашли в себе силы, чтобы преодолеть разницу в свежести между командами. Но теперь это лишь слова».

Португалия контролировала игру большую часть времени, но бельгийцам хватило одного удара в створ, что бы одержать победу и выйти дальше.

Теперь команду Роберто Мартинеса в 1/4 финала ждет сборная Италии, которая также не без труда одолела своего соперника - сборную Австрии.

Напомним, хавбек Португалии заявил, что Бельгия выиграла исключительно из-за везения.