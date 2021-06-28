Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Сантуш: «У меня нет слов. Игроки плачут»

Команда не смогла реализовать свое преимущество
Футбол Евро-2020
07:55
Сантуш: «У меня нет слов. Игроки плачут»
Фернанду Сантуш / фото - beIN SPORTS

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш в эфире TVI24 передал эмоции команды от проигрыша Бельгии и вылета из Евро:

«Мы разочарованы и опечалены. Они отдали все силы. Бельгия пробила 6 раз и один раз попала в створ, мы нанесли 29 ударов, дважды угодили в штангу. Но поражение есть поражение.

Мы все хотели пройти дальше и верили. У нас была уверенность, что мы сможем выйти в финал и победить. Здесь нет справедливости или несправедливости, мы просто пропустили гол и не смогли забить.

Игроки сделали все возможное, мне не в чем их винить. Футболисты устали, но все же нашли в себе силы, чтобы преодолеть разницу в свежести между командами. Но теперь это лишь слова».

Португалия контролировала игру большую часть времени, но бельгийцам хватило одного удара в створ, что бы одержать победу и выйти дальше.

Теперь команду Роберто Мартинеса в 1/4 финала ждет сборная Италии, которая также не без труда одолела своего соперника - сборную Австрии.

Напомним, хавбек Португалии заявил, что Бельгия выиграла исключительно из-за везения.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Бельгия – Португалия Швеция – Украина сборная Португалии (футбол) Фернанду Сантуш

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Хавбек Португалии: «Бельгии повезло, у них не было ни одного момента»
Хавбек Португалии: «Бельгии повезло, у них не было ни одного момента»
Футбол Евро-2020
07:45
Португалия сложила полномочия чемпиона Европы, вылетев от Бельгии в 1/8 финала Евро-2020
Тема дня Португалия сложила полномочия чемпиона Европы, вылетев от Бельгии в 1/8 финала Евро-2020
Футбол Евро-2020
27 июня 23:56
Евро 2020. Бельгия выбила Португалию. Как это было
Евро 2020. Бельгия выбила Португалию. Как это было
Футбол Евро-2020
27 июня 23:53
Вратарь Швеции – о матче с Украиной: «Надеюсь, что мы решим свою задачу в основное время»
Вратарь Швеции – о матче с Украиной: «Надеюсь, что мы решим свою задачу в основное время»
Футбол Евро-2020
27 июня 23:11
Лидер сборной Швеции: «Думаю, проблем с восстановлением перед игрой с Украиной у нас нет»
Лидер сборной Швеции: «Думаю, проблем с восстановлением перед игрой с Украиной у нас нет»
Футбол Евро-2020
27 июня 18:53
Игрок Бельгии: «Роналду может забить отовсюду. Должны держать его подальше от штрафной»
Игрок Бельгии: «Роналду может забить отовсюду. Должны держать его подальше от штрафной»
Футбол Евро-2020
27 июня 16:25

Новости: Футбол

Мартинес: «С Португалией продемонстрировали невероятную концентрацию и очень хорошо защищались»
Мартинес: «С Португалией продемонстрировали невероятную концентрацию и очень хорошо защищались»
Евро-2020
07:56
Сантуш: «У меня нет слов. Игроки плачут»
Сантуш: «У меня нет слов. Игроки плачут»
Евро-2020
07:55
Хавбек Португалии: «Бельгии повезло, у них не было ни одного момента»
Хавбек Португалии: «Бельгии повезло, у них не было ни одного момента»
Евро-2020
07:45
Левченко: «Если мы ругали наших ребят, то Голландию нужно сравнять с землей»
Левченко: «Если мы ругали наших ребят, то Голландию нужно сравнять с землей»
Евро-2020
07:30
Форвард Чехии: «Забить в моем моменте было не так уж и сложно»
Форвард Чехии: «Забить в моем моменте было не так уж и сложно»
Евро-2020
07:25
Известная вторая пара четвертьфинала Евро-2020
Известная вторая пара четвертьфинала Евро-2020
Евро-2020
07:17
Португалия сложила полномочия чемпиона Европы, вылетев от Бельгии в 1/8 финала Евро-2020
Тема дня Португалия сложила полномочия чемпиона Европы, вылетев от Бельгии в 1/8 финала Евро-2020
Евро-2020
27 июня 23:56
Евро 2020. Бельгия выбила Португалию. Как это было
Евро 2020. Бельгия выбила Португалию. Как это было
Евро-2020
27 июня 23:53
Тренер Швейцарии: «В плей-офф нужно смотреть только вперед»
Тренер Швейцарии: «В плей-офф нужно смотреть только вперед»
Евро-2020
27 июня 23:30
Все новости

Популярные новости

Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
11
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
6
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Мнение
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 10:12
3
Льюис назвал причину завершения карьеры после победы над Виталием Кличко
Льюис назвал причину завершения карьеры после победы над Виталием Кличко
Бокс Профессиональный бокс
24 июня 10:29
10
Цыганык рассказал, какие игроки получили самые жесткие нагоняи от Шевченко
Цыганык рассказал, какие игроки получили самые жесткие нагоняи от Шевченко
Футбол Евро-2020
22 июня 20:20
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
Все новости