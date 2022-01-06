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Санжар: «16 клубов – самый оптимальный вариант для УПЛ»

Тренер считает, что в Украине хороший чемпионат
Футбол Украинская Премьер-лига
12:59
Санжар: «16 клубов – самый оптимальный вариант для УПЛ»
Роман Санжар / Фото: Футбол 24

Украинский тренер Роман Санжар высказался об уровне УПЛ.

«У нас хороший чемпионат. В следующем сезоне из первой лиги придут «Металлист» и «Кривбасс», которые вклинятся в борьбу за еврокубки. Негативное впечатление об УПЛ складывается от того, что некоторые клубы испытывают финансовые трудности. Но все течет, все меняется.

Уверен, 16 клубов – самый оптимальный вариант для УПЛ, для нашей страны, для украинского футбола в целом».

Турнирная таблица УПЛ.

Источник: zbirna.com Петр Приходько
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