Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняТри исторических вида спорта хотят убрать из Олимпиады, среди них и бокс. Какова ситуация, насколько все критично?
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Санжар: «Игра «Шахтера» при Де Дзерби не поменялась в лучшую сторону»

Тренер считает, что многое предрешила травма Траоре
Футбол Украинская Премьер-лига
11:57
Санжар: «Игра «Шахтера» при Де Дзерби не поменялась в лучшую сторону»
Роман Санжар / Фото: Twitter

Украинский тренер Роман Санжар высказался об игре «Шахтера» в первой половине сезона УПЛ.

«У «Шахтера» – новый тренер и новая игра. Да, результат у «горняков» есть – первое место и отрыв от «Динамо» в два балла, но в чемпионате ничего еще не решено. У «Динамо», если сравнивать с прошлым, стиль игры остался прежним, но нет форварда, который смог бы решать серьезные задачи, поэтому и результаты не те.

Не скажу, что игра «Шахтера» поменялась в лучшую сторону. На это повлияла травма Траоре – нападающего, который хорошо вписался в игру «горняков». К тому же, еще и выздоровление Мораеса задержалось. Сикан – перспективный игрок, но еще молод для таких задач, которые стоят перед «Шахтером». В общем, оба гранда УПЛ, фактически, столкнулись с одной проблемой – в атаке не было завершителя, наконечника.

Считаю, что «Шахтер» по-прежнему находится в поиске своей атакующей игры. У «горняков» изменилось взаимопонимание, тактические построения. Однако, думаю, зимние сборы должны многое решить. Может, и приобретения еще будут. «Шахтер» должен стать убедительнее».


Напомним, «Шахтер» стал зимним чемпионом УПЛ, на 2 очка опередив «Динамо».

Источник: FootBoom Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Роман Санжар Шахтер Донецк

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Ребров раскритиковал тактику Де Дзерби в «Шахтере»
Ребров раскритиковал тактику Де Дзерби в «Шахтере»
Футбол Украинские легионеры
13:38
Санжар: «К «Динамо» меньше претензий по Лиге чемпионов, нежели к «Шахтеру»
Санжар: «К «Динамо» меньше претензий по Лиге чемпионов, нежели к «Шахтеру»
Футбол Украинская Премьер-лига
10:21
1
Морозюк сравнил уровень турецкий грандов с «Динамо» и «Шахтером»
Морозюк сравнил уровень турецкий грандов с «Динамо» и «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
10:06
Санжар: «Уход Миколенко ослабит «Динамо»
Санжар: «Уход Миколенко ослабит «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
08:07
Источник: Летом Коноплянка может пойти на понижение зарплаты ради перехода в другой клуб УПЛ
Источник: Летом Коноплянка может пойти на понижение зарплаты ради перехода в другой клуб УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
23 декабря 20:03
Луческу: «Ахметов был увлечен боксом, но взял на себя ответственность возглавить футбольный клуб»
Луческу: «Ахметов был увлечен боксом, но взял на себя ответственность возглавить футбольный клуб»
Футбол Украинская Премьер-лига
22 декабря 21:07

Новости: Футбол

Буффон: «Если бы я выиграл Лигу чемпионов – уже завершил бы карьеру»
Буффон: «Если бы я выиграл Лигу чемпионов – уже завершил бы карьеру»
Серия А (Италия)
14:28
КДК УАФ оштрафовал украинский клуб на 50 тысяч гривен
КДК УАФ оштрафовал украинский клуб на 50 тысяч гривен
Первая лига
14:19
Симеоне: «Когда я пришел, «Атлетико» играл в увлекательный футбол, который копировали другие тренеры»
Симеоне: «Когда я пришел, «Атлетико» играл в увлекательный футбол, который копировали другие тренеры»
Примерa (Испания)
14:07
Точечные усиления и покупка хавбека «Черноморца». Гура ответил на вопросы о зимних трансферах «Александрии»
Точечные усиления и покупка хавбека «Черноморца». Гура ответил на вопросы о зимних трансферах «Александрии»
Украинская Премьер-лига
13:49
Анчелотти: «У меня лучшая полузащита в мире. Никто не может сравниться с Каземиро, Кроосом и Модричем»
Анчелотти: «У меня лучшая полузащита в мире. Никто не может сравниться с Каземиро, Кроосом и Модричем»
Примерa (Испания)
13:40
Ребров раскритиковал тактику Де Дзерби в «Шахтере»
Ребров раскритиковал тактику Де Дзерби в «Шахтере»
Украинские легионеры
13:38
Луческу: «Федерация футбола Румынии сделала все, чтобы я больше не приближался к сборной»
Луческу: «Федерация футбола Румынии сделала все, чтобы я больше не приближался к сборной»
В Европе
13:29
Ребров: «Я был бы рад работать в национальной команде. Я патриот Украины»
Ребров: «Я был бы рад работать в национальной команде. Я патриот Украины»
Украинские легионеры
13:25
Хавбек «Аль-Айна» поблагодарил высшие силы за возможность поработать с Ребровым
Хавбек «Аль-Айна» поблагодарил высшие силы за возможность поработать с Ребровым
Украинские легионеры
12:45
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
6
Ломаченко отстранен от бокса
Ломаченко отстранен от бокса
Бокс Профессиональный бокс
17 декабря 12:42
15
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 23:10
53
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 20:50
21
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Бокс Профессиональный бокс
18 декабря 19:47
Украинская теннисистка опубликовала соблазнительное фото в бикини
Украинская теннисистка опубликовала соблазнительное фото в бикини
Теннис
19 декабря 10:25
5
Все новости