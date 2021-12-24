Санжар: «Игра «Шахтера» при Де Дзерби не поменялась в лучшую сторону»
Украинский тренер Роман Санжар высказался об игре «Шахтера» в первой половине сезона УПЛ.
«У «Шахтера» – новый тренер и новая игра. Да, результат у «горняков» есть – первое место и отрыв от «Динамо» в два балла, но в чемпионате ничего еще не решено. У «Динамо», если сравнивать с прошлым, стиль игры остался прежним, но нет форварда, который смог бы решать серьезные задачи, поэтому и результаты не те.
Не скажу, что игра «Шахтера» поменялась в лучшую сторону. На это повлияла травма Траоре – нападающего, который хорошо вписался в игру «горняков». К тому же, еще и выздоровление Мораеса задержалось. Сикан – перспективный игрок, но еще молод для таких задач, которые стоят перед «Шахтером». В общем, оба гранда УПЛ, фактически, столкнулись с одной проблемой – в атаке не было завершителя, наконечника.
Считаю, что «Шахтер» по-прежнему находится в поиске своей атакующей игры. У «горняков» изменилось взаимопонимание, тактические построения. Однако, думаю, зимние сборы должны многое решить. Может, и приобретения еще будут. «Шахтер» должен стать убедительнее».
Напомним, «Шахтер» стал зимним чемпионом УПЛ, на 2 очка опередив «Динамо».