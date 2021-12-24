Санжар: «К «Динамо» меньше претензий по Лиге чемпионов, нежели к «Шахтеру»

Роман Санжар / Фото: Динамо Киев от Шурика

Украинский тренер Роман Санжар высказался об игре «Шахтера» и «Динамо» в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.

- Да, но она не болезненна. «Горняки», несмотря на все сложности, ушли на зимний перерыв на первом месте в УПЛ, хотя в Лиге чемпионов продемонстрировали не лучшую свою игру. Что касается личностей, то Степаненко и Пятов не всегда играли, и Марлос ушел. Многое по кадрам «Шахтеру» предстоит решить до возобновления сезона.

- Почему «Динамо» и «Шахтер» неудачно выступили в Лиге чемпионов?

- Сложно сказать… Соперники были большой весовой категории. Правда, «Шахтер» должен был обыгрывать «Шериф» в обеих матчах. Без этих очков в итоге и вышел такой результат в группе. К «Динамо» меньше претензий, поскольку группа у киевлян была сложнее и, соответственно, ожиданий меньше.