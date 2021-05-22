Яя Туре ушел из «Олимпика»
Санжар: «Мы попрощались с Тейшейрой. Потери у «Олимпика» еще будут»
Клуб ведет переговоры с игроками о продлении контрактов
Фото: ФК Олимпик
Главный тренер «Олимпика» Роман Санжар рассказал о потерях команды по окончанию сезона.
«Мы действительно попрощались с Максимом Тейшейрой. В принципе, с ним мы попрощались еще после матча со Львовом. У него есть свои варианты продолжения карьеры. Сейчас мы ищем футболистов на его позицию.
У многих игроков закончились контракты. С некоторыми мы будем вести переговоры о продлении контракта. Потери у нас еще будут. Разговор с президентом еще впереди. Нас ждет много изменений. Поэтому для того, чтобы мы все успели, встреча должна состояться не позже конца мая».
Также клуб покинул Темур Чогадзе.
Защитник Орест Лебеденко может оказаться в «Заре».
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