Санжар: «Мы попрощались с Тейшейрой. Потери у «Олимпика» еще будут»

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Главный тренер «Олимпика» Роман Санжар рассказал о потерях команды по окончанию сезона.

У многих игроков закончились контракты. С некоторыми мы будем вести переговоры о продлении контракта. Потери у нас еще будут. Разговор с президентом еще впереди. Нас ждет много изменений. Поэтому для того, чтобы мы все успели, встреча должна состояться не позже конца мая».