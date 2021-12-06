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Санжар: «Победа «Шахтера» над «Львовом» со счетом 6:1 – не столь убедительна»

Экс-тренер «Олимпика» – о выступлениях лидеров чемпионата в 17-м туре УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
16:03
Санжар: «Победа «Шахтера» над «Львовом» со счетом 6:1 – не столь убедительна»
Роман Санжар / Фото - ФК Олимпик

Бывший тренер «Олимпика» и «Карпат» Роман Санжар проанализировал выступления лидеров украинской Премьер-лиги в 17-м туре.

Победа «Шахтера» – крупная по счету, но не столь убедительная по игре, особенно, если вспомнить, как события развивались в первом тайме. В концовке встречи Львов посыпался. Не знаю, как игру горняков против львовян можно оценивать в свете предстоящего поединка Лиги чемпионов против «Шерифа». Если в плане психологии, то все хорошо – было много голов, хорошее настроение.

Киевлянам очень важно было забить первыми, тем более, на таком сложном поле. После гола Вербича в первом тайме гости обрели уверенность. Главное для «Динамо» то, что взяли три очка. Эта победа имеет особую ценность, ведь она добыта в игре с непростой командой, которая хорошо играет дома. Что касается решения арбитра Екатерины Монзуль перебить пенальти, то оно спонтанное, от этого динамовцы могли пострадать…

«Заря»? Перед зимним перерывом все команды выкладываются по максимуму, все хотят уйти на отдых с хорошим результатом. «Ингулец» очень неплохо играл против команды Виктора Скрипника, которая добыла три балла не без доли везения. Думаю, Зарю мотивирует предстоящая встреча с «Буде-Глимт» в Лиге конференций. Очень интересный матч ожидается.

Ранее президент «Шахтера» Ринат Ахметов рассказал, что ему импонирует в Де Дзерби.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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