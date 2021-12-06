Санжар: «Победа «Шахтера» над «Львовом» со счетом 6:1 – не столь убедительна»

Роман Санжар / Фото - ФК Олимпик

Бывший тренер «Олимпика» и «Карпат» Роман Санжар проанализировал выступления лидеров украинской Премьер-лиги в 17-м туре.

Киевлянам очень важно было забить первыми, тем более, на таком сложном поле. После гола Вербича в первом тайме гости обрели уверенность. Главное для «Динамо» то, что взяли три очка. Эта победа имеет особую ценность, ведь она добыта в игре с непростой командой, которая хорошо играет дома. Что касается решения арбитра Екатерины Монзуль перебить пенальти, то оно спонтанное, от этого динамовцы могли пострадать…

«Заря»? Перед зимним перерывом все команды выкладываются по максимуму, все хотят уйти на отдых с хорошим результатом. «Ингулец» очень неплохо играл против команды Виктора Скрипника, которая добыла три балла не без доли везения. Думаю, Зарю мотивирует предстоящая встреча с «Буде-Глимт» в Лиге конференций. Очень интересный матч ожидается.