Санжар: «Шахтер» не верил, что «Шериф» сможет забить»

Роман Санжар / Фото - ФК Олимпик

Бывший тренер «Олимпика» и «Карпат» Роман Санжар поделился впечатлениями от заключительного матча «Шахтера» в еврокубковом сезоне против «Шерифа» (1:1).

Поэтому вчера результат как бы отошел для «Шахтера» на второй план. Для Де Дзерби важно было убедиться, может ли он рассчитывать в перспективе на Судакова, Бондаренко, Мудрика, Корниенко, Шевченко.

А от самого поединка осталось двоякое впечатление. «Горняки», как говорят, должны были закрывать матч еще в первом тайме, однако не реализовали с полдюжины голевых моментов.

Но после перерыва, чем ближе к финальному свистку, тем большим было предчувствие, что «Шериф» может отыграться. Уж очень пассивно «Шахтер» оборонялся, как будто не верил, что гости способны забить. Зря, ведь в компенсированное время коллективной ошибкой хозяев в защите подопечные Юрия Вернидуба воспользовались мастерски и спаслись от поражения.