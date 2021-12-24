Бенитес – о конкуренте Миколенко: «В этот момент он в составе»
Санжар: «Уход Миколенко ослабит «Динамо»
Тем не менее, тренер считает, что этот трансфер – плюс для украинского футбола
Роман Санжар / Фото: Динамомания
Украинский тренер Роман Санжар высказался о грядущем трансфере латераля «Динамо» Виталия Миколенко в «Эвертон».
«Уход Миколенко ослабит «Динамо». Но для самого Миколенко – это большой шаг вперед, да и для украинского футбола тоже, в том числе, и для сборной. Возможно, в «Динамо» и есть ему замена, но нужно еще выйти на уровень Миколенко. Интересно будет посмотреть на Дубинчака, если его вернут в «Динамо».
Ранее сообщалось, что «Эвертон» презентует Миколенко в начале января.
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