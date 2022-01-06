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Санжар: «В «Черноморце» много чего поменяется с приходом Григорчука»

Известный украинский тренер возглавил одесский клуб
Футбол Украинская Премьер-лига
14:59
Санжар: «В «Черноморце» много чего поменяется с приходом Григорчука»
Роман Григорчук / Фото: Футбол 24

Украинский тренер Роман Санжар высказался о приходе Романа Григорчука в «Черноморец».

«С приходом новых владельцев и Романа Григорчука в «Черноморце» много чего поменяется, однозначно, в лучшую сторону. Зимой мы увидим приобретения одесского клуба.

«Черноморец» — команда, которая нужна болельщикам и городу, она имеет богатую историю. Уверен, что руководство выделит средства для трансферов, все будет очень серьезно».


Сейчас «Черноморец» идет на 13-м месте в турнирной таблице УПЛ.

Источник: sport.ua Петр Приходько
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