Григорчук назвал одну из главных целей «Черноморца»
Санжар: «В «Черноморце» много чего поменяется с приходом Григорчука»
Известный украинский тренер возглавил одесский клуб
Роман Григорчук / Фото: Футбол 24
Украинский тренер Роман Санжар высказался о приходе Романа Григорчука в «Черноморец».
«С приходом новых владельцев и Романа Григорчука в «Черноморце» много чего поменяется, однозначно, в лучшую сторону. Зимой мы увидим приобретения одесского клуба.
«Черноморец» — команда, которая нужна болельщикам и городу, она имеет богатую историю. Уверен, что руководство выделит средства для трансферов, все будет очень серьезно».
Сейчас «Черноморец» идет на 13-м месте в турнирной таблице УПЛ.
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