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Санжар: «Заря» и «Ворскла» – прямые конкуренты в борьбе за бронзу»

Экс-тренер «Олимпика» и «Карпат» поделился ожиданиями от 6-го тура УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
16:37
Санжар: «Заря» и «Ворскла» – прямые конкуренты в борьбе за бронзу»
Роман Санжар / Фото - ФК Олимпик

Бывший тренер «Олимпика» и «Карпат» Роман Санжар поделился ожиданиями от шестого тура украинской Премьер-лиги.

Хороший конкурентный матч в Одессе получился, ударно шестой тур начали. Особенно понравился второй тайм поединка «Черноморец» – «Александрия», в котором было забито четыре мяча. У одесситов хорошая молодежь – они уже сейчас интересный футбол демонстрируют и в дальнейшем будут только прогрессировать.

Классно сыграл Авагимян, в эпизоде с первым голом взявший инициативу на себя, Ванат отлично завершил атаку. В первых турах «Черноморцу» было тяжело, но сейчас одесская команда набирает обороты.

Какой матч из предстоящей программы тура ожидаете больше всего?

Безусловно, «Заря» – «Ворскла». Это, по сути, будет сражение между прямыми конкурентами в борьбе за бронзу. Думаю, болельщики увидят хорошую игру, надеюсь, результативную.

Задачу «Ворскле» наверняка облегчит тот факт, что «Заря» на неделе провела тяжелый поединок Лиги Европы с «Рапидом»

Мне кажется, что «Заре» будет непросто, прежде всего, психологически, ведь проиграли, и многое в противостоянии с «Рапидом» у команды Скрипника не получилось. «Ворскле» уже удалось отойти от неудачи в Лиге конференций и перезагрузиться. «Заре» для перезагрузки потребуется одна-две игры.

«Десна», крупно уступившая туром ранее Динамо, вернется в гонку?

Считаю, что проиграть «Динамо» не зазорно. Главное, «Десна» на старте взяла свое в поединках с конкурентами. Думаю, поражение от киевлян взбодрит черниговскую команду. «Десна» – фаворит в матче с «Вересом», но ей все-таки стоит опасаться контратак ровенчан.

На старте чемпионата немало комплиментов получил «Днепр-1». Смогут ли днепряне разжиться очками в Харькове?

Интересный матч ожидается. «Днепр-1» нынче на ходу. Эта команда укомлектована очень качественно и, по моему мнению, является претендентом на одну из еврокубковых путевок.

Но противостоять ей будет изголодавшийся по игре в УПЛ «Металлист 1925» – команда, у которой еще есть эйфория от попадания в элиту и страсть к футболу на таком уровне. К тому же, Валерий Кривенцов хорошо управляет своей командой.

Ранее также «Ингулец» разгромил «Мариуполь» (3:0).

Сергей Стаднюк
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Теги

Роман Санжар Заря Ворскла Десна Металлист 1925 СК Днепр-1

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