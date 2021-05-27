Сапронов: «Работа штаба сборной Украины очень похожа на работу штаба Гвардиолы»

Юрий Сапронов и Гвардиола / Фото: Facebook

Украинский бизнесмен Юрий Сапронов рассказал о работе тренерского штаба сборной Украины во главе с Андреем Шевченко.



Отметим, что Сапронов в Харькове владеет гостиницей Superior Golf & Spa Resort, где живет сборная Украины в рамках подготовки к Евро-2020.

Я когда служил в армии, мне повезло с сержантом, он знал все о каждом. У кого мама заболела, кто с девочкой поссорился, кому письмо не пришло. Я думаю, что и Шева все знает: а что у Миколенко, где Пятов и не болеет ли сын у Степаненко. Это очень важно.

Может это будет аванс, но очень похожа работа штаба сборной Украины со штабом Гвардиолы. А я трижды видел, как работает «Манчестер Сити». Я могу что-то подсмотреть, пусть и не профессиональным глазом, но подход очень похож, дисциплина, все учтено. Помню, как они выкатили мне требование, что нужен 21 велосипед для кроссфита, я в Харькове нашел 14 и в Киеве, и по всей Украине добирал. «У нас кроссфит, нужен 21 велосипед одновременно». Говорю: «Может, другие подойдут?». Мне говорят: «Нет, только специальные и все». Спрашиваю: «Так они что, не приедут, если не найти?». Ответ: «Приедут, но будут кислые». А кислыми – нельзя».