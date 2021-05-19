Шевченко: «Игроки рыдали, умоляя Лобановского закончить тренировку. От его требований блевали все»
Сапронов: «Шевченко до сих пор лучше всех выбирает позицию в сборной Украины»
Бизнесмен посетил тренировку национальной команды
19 мая 16:54
Андрей Шевченко / Фото: Динамо Киев от Шурика
Украинский бизнесмен и меценат Юрий Сапронов посетил тренировку сборной Украины в Харькове и на своей странице в Facebook высказал свое мнение по этому поводу.
«Смотрел уже 4-ю короткую двухсторонку за 4 дня
Не могу быть объективным и профессиональным. Вся сборная пашет на совесть, да, в разной форме парни, но он (Андрей Шевченко – прим.) до сих выбирает позицию и ставит корпус лучше всех, на мой взгляд.
Эх, может, уговорю сыграть в центре нападения первые 45 минут всех матчей на Евро? Сильно попортит нервы всей защите Нидерландов, Северной Македонии и Австрии. И не только».
Напомним, все товарищеские матчи сборной Украины перед Евро-2020 пройдут со зрителями.
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