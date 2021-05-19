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Сапронов: «Шевченко до сих пор лучше всех выбирает позицию в сборной Украины»

Бизнесмен посетил тренировку национальной команды
Футбол Сборная Украины
19 мая 16:54
Сапронов: «Шевченко до сих пор лучше всех выбирает позицию в сборной Украины»
Андрей Шевченко / Фото: Динамо Киев от Шурика

Украинский бизнесмен и меценат Юрий Сапронов посетил тренировку сборной Украины в Харькове и на своей странице в Facebook высказал свое мнение по этому поводу.

«Смотрел уже 4-ю короткую двухсторонку за 4 дня

Не могу быть объективным и профессиональным. Вся сборная пашет на совесть, да, в разной форме парни, но он (Андрей Шевченко – прим.) до сих выбирает позицию и ставит корпус лучше всех, на мой взгляд.

Эх, может, уговорю сыграть в центре нападения первые 45 минут всех матчей на Евро? Сильно попортит нервы всей защите Нидерландов, Северной Македонии и Австрии. И не только».


Напомним, все товарищеские матчи сборной Украины перед Евро-2020 пройдут со зрителями.


Петр Приходько
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Андрей Шевченко

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