Сапронов: «Шевченко до сих пор лучше всех выбирает позицию в сборной Украины»

Андрей Шевченко / Фото: Динамо Киев от Шурика

Украинский бизнесмен и меценат Юрий Сапронов посетил тренировку сборной Украины в Харькове и на своей странице в Facebook высказал свое мнение по этому поводу.

Не могу быть объективным и профессиональным. Вся сборная пашет на совесть, да, в разной форме парни, но он (Андрей Шевченко – прим.) до сих выбирает позицию и ставит корпус лучше всех, на мой взгляд.

Эх, может, уговорю сыграть в центре нападения первые 45 минут всех матчей на Евро? Сильно попортит нервы всей защите Нидерландов, Северной Македонии и Австрии. И не только».