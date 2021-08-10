«Сарагоса» в очередной раз продлит отсрочку выплаты долга «Шахтеру»
«Сарагоса» пополнит свои ряды экс-легионером «Динамо»
Сербский защитник продолжит свои выступления в Сегунде
15:55
Радосав Петрович / Фото - footboom«Сарагоса» находится в шаге от заключения соглашения с бывшем полузащитником киевского «Динамо» Радосавом Петровичем. Об этом сообщает heraldo.es.
Как утверждает источник, 10 августа серб прошел плановый медосмотр в испанском клубе и в ближайшее время подпишет с ним контракт.
Отметим, что последние два сезона 32-летний футболист провел в составе «Альмерии», выступаю в той же Сегунде.
А тем временем стало известно что главный тренер «Динамо» Мирча Луческу вскоре присоединится к команде.
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