«Сарагоса» пополнит свои ряды экс-легионером «Динамо»

Сербский защитник продолжит свои выступления в Сегунде



Радосав Петрович / Фото - footboom

«Сарагоса» находится в шаге от заключения соглашения с бывшем полузащитником киевского «Динамо». Об этом сообщаетКак утверждает источник, 10 августа серб прошел плановый медосмотр в испанском клубе и в ближайшее время подпишет с ним контракт.Отметим, что последние два сезона 32-летний футболист провел в составе «Альмерии», выступаю в той же Сегунде.А тем временем стало известно что главный тренер «Динамо»