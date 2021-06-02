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«Сарагоса» в очередной раз продлит отсрочку выплаты долга «Шахтеру»
Испанцы все еще не рассчитались за Матузалема
11:10
Фото: ФК Шахтер
«Сарагоса» в очередной раз продлит отсрочку выплаты долга «Шахтеру».
Испанский клуб все еще не рассчитался за полузащитника Франселино Матузалема, который переехал в Испанию еще в 2007-м году. Клубу осталось выплатить 4,41 миллиона евро.
Донецкий клуб уже получил две выплаты в 2018 и 2019 годах по 1,3 и 1,6 миллиона евро соответственно, но в 2020-м «Сарагоса» попросила отсрочку. Испанцы близки, чтобы добиться очередной отсрочки, сообщает El Periodico de Aragon.
Ожидается, что клуб продлит отсрочку до 2030-го года. Ранее она была рассчитана до 2025-го года.
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