«Сарагоса» вновь попросила «Шахтер» продлить отсрочку выплаты долга за Матузалема

Испанский клуб все еще не расплатился

Матузалем / Фото: shakhtar.com

Испанская «Сарагоса» вновь попросила «Шахтер» продлить отсрочку выплаты долга за экс-полузащитника Франселино Матузалема.

Из-за кризиса, связанного с коронавирусом, «Сарагоса» хочет продлить отсрочку с 2025-го года до 2030-го года, сообщает El Periodico de Aragon.

Также испанцы намерены включить в соглашение пункт, что если команда вылетит из Сегунды, то договор будет приостановлен до возвращения команды во Второй дивизион. А если выйдет в Ла Лигу – будет платить на 20% больше, чтобы скорее погасить долг.

На данный момент «Сарагоса» должна «Шахтеру» 4,41 млн евро. Долг составляет 5,4 миллиона евро.