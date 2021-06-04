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Сарри близок к назначению в «Лацио»

Экс-тренер «Ювентуса» сидел без работы целый год
Футбол Серия А (Италия)
20:59
Сарри близок к назначению в «Лацио»
Маурицио Сарри / фото - Getty Images

Бывший главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри близок к назначению в «Лацио», об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Накануне стороны провели встречу и продвинулись в вопросе заключения договора. В ближайшее время представители тренера и римского клуба встретятся еще раз, чтобы согласовать оставшиеся детали.

После увольнения из «Ювентуса» в прошлом году Сарри так и не вернулся в большой футбол.

Напомним, бывший тренер «Лацио» Симоне Индзаги перешел в «Интер».

Михаил Рыбак
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Теги

Маурицио Сарри Лацио Ювентус

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