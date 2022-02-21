Сарри: «Если бы не Лига Европы, «Лацио» был бы в топ-4 Серии А»

Фото: Football-Italia

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри признался football-italia.net, чего не хватает его команды, чтобы попасть в топ-4 Серии А.

Если бы не Лига Европы, «Лацио» был бы в четверке лучших чемпионата Италии.

Раньше мы демонстрировали полную неспособность играть через 3 дня после Лиги Европы, поэтому сегодняшнее выступление — показатель прогресса».