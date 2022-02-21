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Сарри: «Если бы не Лига Европы, «Лацио» был бы в топ-4 Серии А»

«Лацио» сыграл вничью с «Удинезе»
Футбол Серия А (Италия)
09:10
Сарри: «Если бы не Лига Европы, «Лацио» был бы в топ-4 Серии А»
Фото: Football-Italia

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри признался football-italia.net, чего не хватает его команды, чтобы попасть в топ-4 Серии А.

«Это был хороший матч, если учесть, что мы потеряли важных футболистов, а прошлую игру провели всего 72 часа назад. Мы бы не пропускали такие голы, если бы у нас было больше времени для тренировок. Нужно уделять внимание мелочам.

Если бы не Лига Европы, «Лацио» был бы в четверке лучших чемпионата Италии.

Раньше мы демонстрировали полную неспособность играть через 3 дня после Лиги Европы, поэтому сегодняшнее выступление — показатель прогресса».


«Лацио» не смог обыграть «Удинезе» (1:1) в последней игре.

Андрей Усмонов
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Лацио Удинезе Маурицио Сарри

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