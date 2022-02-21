«Лацио» не смог дожать «Удинезе»
Сарри: «Если бы не Лига Европы, «Лацио» был бы в топ-4 Серии А»
«Лацио» сыграл вничью с «Удинезе»
09:10
Фото: Football-Italia
Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри признался football-italia.net, чего не хватает его команды, чтобы попасть в топ-4 Серии А.
«Это был хороший матч, если учесть, что мы потеряли важных футболистов, а прошлую игру провели всего 72 часа назад. Мы бы не пропускали такие голы, если бы у нас было больше времени для тренировок. Нужно уделять внимание мелочам.
Если бы не Лига Европы, «Лацио» был бы в четверке лучших чемпионата Италии.
Раньше мы демонстрировали полную неспособность играть через 3 дня после Лиги Европы, поэтому сегодняшнее выступление — показатель прогресса».
«Лацио» не смог обыграть «Удинезе» (1:1) в последней игре.
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