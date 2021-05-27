Итальянский журналист: «Де Дзерби уступает только Аллегри, Сарри и Конте. В «Шахтере» у него будет успех»
Сарри и Консейсау – среди претендентов на пост наставника «Интера»
«Нерадзурри» находятся в поисках главного тренера команды
15:57
Маурицио Сарри / Фото - scroll.inМиланский «Интер» начал поиски нового главного тренера после того, как клуб разорвал соглашение с Антонио Конте. Об этом в Twitter сообщает журналист Даниэле Мари.
Главной целью для «нерадзурри» был Массимилиано Аллегри. Однако он может вновь возглавить «Ювентус».
После этого «Интер» обратил свое внимание на еще одного экс-наставника туринцев – Маурицио Сарри. Представители клуба уже вступили в диалог с итальянским специалистом.
Также у «Интера» есть вариант с главным тренером «Порту» Сержиу Консейсау. Его представители сами предложили услуги специалиста новоиспеченным чемпионам Италии.
Ранее сообщалось, что Сарри может возглавить «Тоттенхэм».
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