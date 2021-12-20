Сарри хочет подписать в «Лацио» Кепу

Испанец может вновь воссоединится с тренером

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«Лацио» проявляет интерес к вратарю «Челси» Кепе Аррисабалаге.

В команде испанца хочет видеть тренер Маурицио Сарри. Они уже работали вместе в лондонской команде, сообщает La Repubblica.

Наставник недоволен двумя голкиперами команды и хочет видеть нового вратаря. Также в списке интересов есть имя голкипера «Наполи» Алекса Мерета.

Напомним, Кепа имел конфликт с Сарри в «Челси» во время финала Кубка лиги, из-за чего лондонцы проиграли в серии пенальти.