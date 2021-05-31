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Сарри может возглавить итальянский клуб

Тренер готов вернуться к работе
Футбол Серия А (Италия)
09:48
Сарри может возглавить итальянский клуб
Маурицио Сарри / фото - FootBoom

Экс-наставник «Наполи» Маурицио Сарри может возглавить римский «Лацио», сообщает журналист Nicolo Schira.

В Риме ищут замену для ушедшего Симоне Индзаги, и 62-летний специалист является главным претендентом на должность рулевого «Лацио».

Единственная проблема – зарплата тренера. Сарри требует 4 миллиона евро, в то время как боссы «орлов» не готовы платить больше, чем 2.5 миллиона.

Последним местом работы итальянца является туринский «Ювентус», откуда Сарри уволили летом 2020 года.

Напомним, «Лацио» также интересуется услугами Синиши Михайловича.

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Маурицио Сарри Лацио

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