«Лацио» продлит контракт с Сарри, несмотря на два поражения подряд
Сарри – о победе над «Дженоа» Шевченко: «Хочу извиниться перед фанатами за гол, который нам забили»
«Лацио» уверенно переиграл «грифонов»
07:12
Маурицио Сарри / Фото: Getty Images
Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри высказался о победе над «Дженоа»(3:1) в матче 18-го тура Серии А. Слова специалиста приводит Tuttomercato.
«У нас был хороший матч, мы контролировали игру от начала до конца, ни в чем не уступали оппонентам. Хочу извиниться перед болельщиками за пропущенный гол. Но это хороший матч, думаю, что «Лацио» давно не выигрывал без Иммобиле.
Мне наши футболисты иногда кажутся слишком спокойными. Я не вижу никакой нервозности, иногда мы играем совершенно выключенными и разряженными на эмоциональном уровне».
Напомним, «Дженоа» продолжает идти в зоне вылета в чемпионате Италии.
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