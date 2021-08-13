«Сассуоло» хочет от «Ювентуса» 35 миллионов евро за чемпиона Европы и 15% от перепродажи игрока

Туринцы никак не договорятся о переходе

Фото: AFP

«Сассуоло» продолжает переговоры о переходе полузащитника Мануэля Локателли в «Ювентус».

Клубы пока далеки от сделки по футболисту. «Юве» не готов заплатить 35 миллионов евро за футболиста.

При этом, «Сассуолло» готово отправить игрока в аренду, правда выгоду для себя команда также ищет. Клуб хочет получить 5 млн евро за годичную аренду Локателли и прописать обязательство выкупа за 35 миллионов евро, 10 миллионов евро – бонусы за достижения, а также 15% от перепродажи футболиста, сообщает gazzetta.it.

«Ювентус», вероятно, свернет переговоры по игроку.

Локателли также был интересен «Шахтеру». В составе сборной Италии он выиграл Евро-2020.