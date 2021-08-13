Де Дзерби: «В «Сассуоло» мне повезло с компанией. Не было трудных моментов»
«Сассуоло» хочет от «Ювентуса» 35 миллионов евро за чемпиона Европы и 15% от перепродажи игрока
Туринцы никак не договорятся о переходе
10:45
Фото: AFP
«Сассуоло» продолжает переговоры о переходе полузащитника Мануэля Локателли в «Ювентус».
Клубы пока далеки от сделки по футболисту. «Юве» не готов заплатить 35 миллионов евро за футболиста.
При этом, «Сассуолло» готово отправить игрока в аренду, правда выгоду для себя команда также ищет. Клуб хочет получить 5 млн евро за годичную аренду Локателли и прописать обязательство выкупа за 35 миллионов евро, 10 миллионов евро – бонусы за достижения, а также 15% от перепродажи футболиста, сообщает gazzetta.it.
«Ювентус», вероятно, свернет переговоры по игроку.
Локателли также был интересен «Шахтеру». В составе сборной Италии он выиграл Евро-2020.
Комментарии 0