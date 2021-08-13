«Сассуоло» хочет от «Ювентуса» 35 миллионов евро за чемпиона Европы и 15% от перепродажи игрока

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 18
Сейчас 0
Сегодня 8
Завтра 19
Футбол (18 событий из 36) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
18:00 Алашкерт - Кайрат 3*:2 Окончен
19:00 ХИК Хельсинки - Нефтчи 3:0 Окончен
20:00 Жальгирис - Мура 0:1 Окончен
20:00 Анортосис Фамагуста - Рапид Вена 2:1 Окончен
21:00 Сент Джонстон - Галатасарай 2:4 Окончен
21:45 Селтик - Яблонец 3:0 Окончен
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
16:00 Астана - КуПС 3:4 Окончен
19:00 Рубин Казань - Ракув Ченстохова 0:1* Окончен
19:00 Мольде - Трабзонспор 1:1* Окончен
19:00 Карабах - АЕЛ Лимассол 1:0 Окончен
20:30 Базель - Уйпешт 4:0 Окончен
20:30 Маккаби Тель-Авив - Спартак Трнава 1:0 Окончен
21:00 Копенгаген - Локомотив Пловдив 4:2 Окончен
21:00 Фейеноорд - Люцерн 3:0 Окончен
21:45 Абердин - Брейдаблик 2:1 Окончен
21:45 ХБ Торсхавн - Маккаби Хайфа 1:0 Окончен
22:00 Партизан - Сочи 2*:2 Окончен
22:15 Осиек - ЦСКА София 1:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (8 событий из 8) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Брентфорд - Арсенал -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Лорьян - Монако -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
21:30 Боруссия Мёнхенгладбах - Бавария -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Валенсия - Хетафе -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
16:30 Авангард - Подолье -:- Запланирован
17:30 Полесье - Агробизнес -:- Запланирован
18:30 Волынь - Ужгород -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Шахтер - Металлист-1925 -:- Запланирован
Футбол (19 событий из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
17:00 Челси - Кристал Пэлас -:- Запланирован
17:00 Лестер - Вулверхэмптон -:- Запланирован
19:30 Норвич - Ливерпуль -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Лилль - Ницца -:- Запланирован
22:00 ПСЖ - Страсбур -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Унион Берлин - Байер -:- Запланирован
16:30 Вольфсбург - Бохум -:- Запланирован
19:30 Боруссия Дортмунд - Айнтрахт -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Мальорка - Бетис -:- Запланирован
23:00 Алавес - Реал -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Кривбасс - Кремень -:- Запланирован
15:30 ВПК-Агро - Альянс -:- Запланирован
17:45 Олимпик - Металлист -:- Запланирован
17:45 Нива Т - Горняк-Спорт -:- Запланирован
18:00 Кривбасс - Николаев -:- Запланирован
18:45 Оболонь - Прикарпатье -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Верес - Ворскла -:- Запланирован
19:30 Заря - Минай -:- Запланирован
19:30 Десна - СК Днепр-1 -:- Запланирован

«Сассуоло» хочет от «Ювентуса» 35 миллионов евро за чемпиона Европы и 15% от перепродажи игрока

Туринцы никак не договорятся о переходе
Футбол Серия А (Италия)
10:45
«Сассуоло» хочет от «Ювентуса» 35 миллионов евро за чемпиона Европы и 15% от перепродажи игрока
Фото: AFP

«Сассуоло» продолжает переговоры о переходе полузащитника Мануэля Локателли в «Ювентус».

Клубы пока далеки от сделки по футболисту. «Юве» не готов заплатить 35 миллионов евро за футболиста.

При этом, «Сассуолло» готово отправить игрока в аренду, правда выгоду для себя команда также ищет. Клуб хочет получить 5 млн евро за годичную аренду Локателли и прописать обязательство выкупа за 35 миллионов евро, 10 миллионов евро – бонусы за достижения, а также 15% от перепродажи футболиста, сообщает gazzetta.it.

«Ювентус», вероятно, свернет переговоры по игроку.

Локателли также был интересен «Шахтеру». В составе сборной Италии он выиграл Евро-2020.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Сассуоло Ювентус

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Бонуччи – о Роналду и ПСЖ: «Даже если бы Месси туда не перешел, Криштиану остался бы в «Ювентусе»
Бонуччи – о Роналду и ПСЖ: «Даже если бы Месси туда не перешел, Криштиану остался бы в «Ювентусе»
Футбол Серия А (Италия)
10 августа 20:41
Без Роналду никуда. Дибала заключит новое соглашение с «Ювентусом»
Без Роналду никуда. Дибала заключит новое соглашение с «Ювентусом»
Футбол Серия А (Италия)
10 августа 18:58
«Ювентус» арендует Пьянича у «Барселоны» на два года
«Ювентус» арендует Пьянича у «Барселоны» на два года
Футбол Серия А (Италия)
9 августа 15:30
Куман: «Лучшего игрока в мире будет не хватать, но нет смысла думать о прошлом»
Куман: «Лучшего игрока в мире будет не хватать, но нет смысла думать о прошлом»
Футбол В Европе
9 августа 09:58
Стало известно, почему Агуэро не сыграл против «Ювентуса»
Стало известно, почему Агуэро не сыграл против «Ювентуса»
Футбол Примерa (Испания)
9 августа 09:42
«Барселона» добыла первый трофей без Месси, разгромив «Ювентус»
«Барселона» добыла первый трофей без Месси, разгромив «Ювентус»
Футбол В Европе
9 августа 05:21

Новости: Футбол

Встреча неожиданных лидеров и поздняя игра «Динамо». Прогноз на матчи 4-го тура УПЛ
Превью Встреча неожиданных лидеров и поздняя игра «Динамо». Прогноз на матчи 4-го тура УПЛ
Украинская Премьер-лига
11:53
«Интер» хочет купить форварда «Аталанты» на место Лукаку
«Интер» хочет купить форварда «Аталанты» на место Лукаку
Серия А (Италия)
11:35
Соломон восстановился от повреждения и тренируется с «Шахтером»
Соломон восстановился от повреждения и тренируется с «Шахтером»
Украинская Премьер-лига
11:10
«Сассуоло» хочет от «Ювентуса» 35 миллионов евро за чемпиона Европы и 15% от перепродажи игрока
«Сассуоло» хочет от «Ювентуса» 35 миллионов евро за чемпиона Европы и 15% от перепродажи игрока
Серия А (Италия)
10:45
UEFA хочет ввести налог на роскошь и потолок зарплат вместо финансового fair play
UEFA хочет ввести налог на роскошь и потолок зарплат вместо финансового fair play
В Европе
10:28
Де Дзерби: «В «Сассуоло» мне повезло с компанией. Не было трудных моментов»
Де Дзерби: «В «Сассуоло» мне повезло с компанией. Не было трудных моментов»
Серия А (Италия)
10:10
Йовичевич: «С уважением подходим к матчу с «Десной». Лидер чемпионата заслуживает полный респект»
Йовичевич: «С уважением подходим к матчу с «Десной». Лидер чемпионата заслуживает полный респект»
Украинская Премьер-лига
09:58
Месси: «Моя позиция на поле? Это проблема Почеттино»
Месси: «Моя позиция на поле? Это проблема Почеттино»
Лига 1 (Франция)
09:46
Лукаку обогнал Неймара, став самым дорогим игроком в истории
Лукаку обогнал Неймара, став самым дорогим игроком в истории
Премьер-Лига (Англия)
09:43
Все новости

Популярные новости

«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Эксклюзив
«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Бокс Аматорский бокс
7 августа 17:30
28
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 20:52
30
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 20:14
16
Белью назвал супертяжеловеса, который способен победить любого в дивизионе
Белью назвал супертяжеловеса, который способен победить любого в дивизионе
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 18:20
1
Этот парень полон желчи. Французский марафонец сделал «подлый» поступок во время Олимпиады в Токио
Этот парень полон желчи. Французский марафонец сделал «подлый» поступок во время Олимпиады в Токио
Olympics Токио-2020
11 августа 11:39
8
Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом
Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 21:31
4
Все новости