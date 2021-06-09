«Сассуоло» не устраивает предложенная «Шахтером» сумма за своего защитника

«Горняки» желают усилиться бразильским центрбеком

Марлон / Фото - Getfootballnewsitaly

Донецкий «Шахтер» ведет переговоры с «Сассуоло» относительно трансфера защитника Марлона. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, итальянский клуб просит за своего игрока 15 – 16 млн евро. «Горняки» пока не готов платить такую сумму, предлагая на 4 – 5 млн меньше. Стороны на данном этапе не могут прийти к консенсусу.

Марлона в «Шахтере» хочет видеть новоиспеченный наставник Роберто Де Дзерби, ранее тренировавших защитника в «Сассуоло». По этой причине «оранжево-черные» вскоре сделают новое предложение по футболисту.

Напомним, агент Педриньо не подтвердил, что его клиент подписал контракт с «Шахтером».