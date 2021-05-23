«Сассуоло» попытается удержать Жереми Бога

В клубе хотят отпугнуть потенциальных покупателей высоким ценником

Жереми Бога / фото - gettyimages

Директор «Сассуоло» Джованни Карневали назвал цену, за которую он готов продать полузащитника Жереми Бога этим летом, сообщает портал Sassuolo News.

Этот игрок не уйдет менее чем за 40 млн евро. Поскольку такие предложения нам не поступали, то Бога не продается.

В текущем сезоне ивуариец провел за «Сассуоло» 27 матчей во всех турнирах и набрал 6 очков по системе гол+пас.

Напомним, сам Бога изъявил желание отправиться вслед за Де Дзерби в «Шахтер».