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Сауль: «Хочу выиграть АПЛ и «Челси» подходящая для этого команда»
Испанец рад смене клуба
3 сентября 08:28
Фото: AS
Полузащитник «Атлетико» Сауль рассказал Liverpool Echo, что мечтал играть в АПЛ.
«С детства у меня было две цели: войти в историю «Атлетико» или поиграть в АПЛ. Не только из-за самой лиги, но и из-за культуры, из-за языка.
Когда команда выигрывает Лигу чемпионов, уже понятно, насколько она сильна.
Но когда ты еще и играешь против нее, становится ясно, как усердно она работает.
Я хочу выиграть АПЛ и считаю, что перешел в самую подходящую для этого команду».
У «Челси» будет право выкупа игрока у «Атлетико».
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