Сауль: «Хочу выиграть АПЛ и «Челси» подходящая для этого команда»

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Полузащитник «Атлетико» Сауль рассказал Liverpool Echo, что мечтал играть в АПЛ.

Когда команда выигрывает Лигу чемпионов, уже понятно, насколько она сильна.

Но когда ты еще и играешь против нее, становится ясно, как усердно она работает.

Я хочу выиграть АПЛ и считаю, что перешел в самую подходящую для этого команду».