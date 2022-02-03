Сауль: «Мне нужно было на некоторое время отвлечься от «Атлетико»

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Полузащитник «Челси» Сауль признался пресс-службе клуба, что ушел из «Атлетико» летом из-за болельщиков.

Это было сложно, и уйти было сложно, но я воспринял это как вызов – конкурировать с лучшими игроками на моей позиции, и я не испытываю никакого страха при этом. Я чувствую себя хорошо, и я знаю, что если я буду в таком состоянии, в котором должен быть, то смогу многое сделать, чтобы помочь «Челси».