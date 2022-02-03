Конте – после 0:2 с «Челси»: «Нужны годы, чтобы изменить ситуацию в «Тоттенхэме»
Сауль: «Мне нужно было на некоторое время отвлечься от «Атлетико»
Полузащитник покинул Мадрид из-за болельщиков
13:59
Фото: Sky Sports
Полузащитник «Челси» Сауль признался пресс-службе клуба, что ушел из «Атлетико» летом из-за болельщиков.
«Мне нужно было на некоторое время отвлечься от «Атлетико». Я был там с 12 лет, поэтому все оказывало на меня более сильное влияние. Когда болельщики освистывают тебя, это воздействует на тебя намного сильнее, потому что эти люди – твои люди, и сложные моменты ты переживаешь по-разному.
Это было сложно, и уйти было сложно, но я воспринял это как вызов – конкурировать с лучшими игроками на моей позиции, и я не испытываю никакого страха при этом. Я чувствую себя хорошо, и я знаю, что если я буду в таком состоянии, в котором должен быть, то смогу многое сделать, чтобы помочь «Челси».
Сауль провел лишь шесть матчей за «Челси».
Томас Тухель ранее заявлял, что верит в игрока.
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