Сауль: «Покинуть Атлетико – самое тяжелое решение в жизни»

Сауль Ньигес / фото - Eurosport

Испанский полузащитник Сауль Ньигес прокомментировал для KickOff свой переход их мадридского «Атлетико» в «Челси»:

Однако, в последнее время я начал понимать, что топчусь на месте, потому что был вынужден играть не на своей позиции. Мой разум отказывался принять новую роль и новое место на поле. Я говорил об этом с Симеоне несколько раз.

Я во всем обязан Диего, и у меня очень теплые отношения с ним, но он должен быть эгоистичным в вопросах построения команды — это нормально. Если он думает, что со мной на фланге оборона команды работает лучше, то я и был вынужден там играть.

Думаю, что в итоге все сложилось как нельзя лучше для всех сторон. Атлетико нашло финансовые возможности подписать Гризманна, а я перехожу в большой клуб, который очень хотел меня заполучить.

Решение покинуть «Атлетико» было самым трудным в моей жизни, поэтому я говорил с очень многими людьми. Жаль, что не смог попрощаться с фанатами».