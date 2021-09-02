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Сауль: «Покинуть Атлетико – самое тяжелое решение в жизни»

Хавбек всю свою карьеру провел на контракте с мадридцами
Футбол Премьер-Лига (Англия)
2 сентября 14:06
Сауль: «Покинуть Атлетико – самое тяжелое решение в жизни»
Сауль Ньигес / фото - Eurosport

Испанский полузащитник Сауль Ньигес прокомментировал для KickOff свой переход их мадридского «Атлетико» в «Челси»:

 «Когда на меня вышел с предложением «Челси», я сказал своим агентам, что мне нужно немного времени посоветоваться с семьей. Еще за два дня до этого я говорил с женой, и мы тогда считали, что останемся в Мадриде. В «Атлетико» я всегда чувствовал себя хорошо.

Однако, в последнее время я начал понимать, что топчусь на месте, потому что был вынужден играть не на своей позиции. Мой разум отказывался принять новую роль и новое место на поле. Я говорил об этом с Симеоне несколько раз.

Я во всем обязан Диего, и у меня очень теплые отношения с ним, но он должен быть эгоистичным в вопросах построения команды — это нормально. Если он думает, что со мной на фланге оборона команды работает лучше, то я и был вынужден там играть.

Думаю, что в итоге все сложилось как нельзя лучше для всех сторон. Атлетико нашло финансовые возможности подписать Гризманна, а я перехожу в большой клуб, который очень хотел меня заполучить.

Решение покинуть «Атлетико» было самым трудным в моей жизни, поэтому я говорил с очень многими людьми. Жаль, что не смог попрощаться с фанатами».

Сауль является воспитанников «Атлетико», но успел пару лет поиграть в академии их заклятых врагов – мадридского «Реала».

Всю свою карьеру испанец провел в Мадриде, лишь однажды съездив в годичную аренду в «Райо Вальекано» – еще один столичный клуб.

За главную команду «матрасников» игрок провел 340 матчей, в которых забил 43 гола и отдал 20 результативных передач.

Напомним, помимо Сауля «на ленточке» произошло еще несколько громких трансферов.

Павел Харченко
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Теги

Челси Сауль Ньигес Атлетико Мадрид

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