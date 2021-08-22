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«Саутгемптон» отобрал очки у «Манчестер Юнайтед»

Команды в рамках второго тура АПЛ сыграли вничью
Футбол Премьер-Лига (Англия)
17:59
«Саутгемптон» отобрал очки у «Манчестер Юнайтед»
Фото: Манчестер Юнайтед

В рамках второго тура чемпионата Англии «Саутгемптон» дома сыграл в ничью с «Манчестер Юнайтед».

Счет был открыт в следствии грубой ошибки гостей. На 31-й минуте Стивенс отобрал мяч у Фернандеша и отдал на Адамса, дальний удар которого после рикошета от Фреда привел к взятию ворот. Сам гол записали на бразильца.

Доминирующий «Манчестер Юнайтед» сравнял счет на 55-й минуте, когда в штрафной хозяев Погба в падении отдал передачу на Гринвуда, который забил мяч.

В концовке встречи хозяева прижали «Манчестер Юнайтед» к воротам, и если бы не игра Де Хеа, манкунианцы проиграли бы матч.

Чемпионат Англии. 2-й тур.

«Саутгемптон» – «Манчестер Юнайтед» 1:1

Голы: Вред, 30 (авт.) – Гринвуд, 55.

«Саутгемптон»: Маккарти, Перро (Уокер-Питерс, 80), Салису, Стивенс, Ливраменто, Дженепо (Диалло, 70), Уорд-Прауз, Ромеу, Уолкотт (Беднарек, 46), Армстронг, Че Адамс.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Матич (Лингард, 86), Фред (Мактоминей, 76), Погба, Фернандеш, Гринвуд, Мартиаль (Санчо, 59).

Предупреждения: Дженепо, Стивенс – Фернандеш, Магуайр, Погба.


Карен Агабекян
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Манчестер Юнайтед Саутгемптон

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