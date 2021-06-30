Саутгейт: «Если не победим Украину, победа над Германией не будет иметь смысла»

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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт мотивирует команду на матч против Украины в 1/4 финала Евро-2020. Слова тренера приводит BBC.

Я рад, что у футболистов есть повод для радости, но дело не сделано. Сборная лишь однажды в своей истории была в полуфинале Евро, так что нужно работать».