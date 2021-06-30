Саутгейт: «Если не победим Украину, победа над Германией не будет иметь смысла»

Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
3 июля 21:50
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт мотивирует команду на матч против Украины в 1/4 финала Евро-2020. Слова тренера приводит BBC.
«После Германии игроки пели и радовались в раздевалке, а мне как всегда пришлось выступить тем, кто портит им весь праздник. Если в субботу проиграем Украине, то все это не будет иметь смысла.
Я рад, что у футболистов есть повод для радости, но дело не сделано. Сборная лишь однажды в своей истории была в полуфинале Евро, так что нужно работать».
Матч состоится в Риме 3 июля.
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