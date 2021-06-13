Саутгейт: «Контролировали матч и не давали хорватам создавать моменты»

Англия начала турнир с победы

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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт оценил Sky Sports победу команды в стартовом матче Евро-2020 против Хорватии (1:0).

«Здорово, что удалось подарить нашим фанатам, нашей стране по-настоящему приятный вечер.

Игроки здорово проявили себя в этой важной игре. С самого начала, несмотря на сильную жару, они играли хорошо и взяли инициативу в свои руки.

Были отрезки, когда темп падал из-за жары, но в основном мы контролировали матч и не давали хорватам создавать моменты. Сами же мы действовали опасно.

Важнее всего было оказывать давление на полузащиту соперника – нам это удалось. Это ограничило их креатив, а с забросами защитники справлялись успешно.

Все, кто вышел на поле, сыграли здорово, и командная игра этому поспособствовала».

Англия впервые в истории Евро выиграла первый матч турнира.