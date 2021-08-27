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Саутгейт: «Меня оскорбляли все лето за видео в поддержку вакцинации»
Не все спокойно отреагировали на призыв сделать прививку
Гарет Саутгейт / фото - Goal
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал Sky Sports о волне негатива, которой он подвергся из-за поддержки вакцинации населения:
«Старички вроде меня уже сделали оба укола, так что мы можем продолжать жить своей жизнью, но для молодых людей это шанс вернуть себе свободу. Думаю, капитаны клубов Премьер-лиги обсуждали этот вопрос.
Мне кажется, им предоставили медицинскую информацию об этом вопросе и, как я понимаю, в клубах к этому подходят по-разному.
Я не собираюсь слишком глубоко вдаваться в это обсуждение, потому что меня попросили снять видео в поддержку вакцинации, и я посчитал этот шаг ответственным.
Однако все лето меня оскорбляли. Это видео побудило людей написать больше всего грубостей.
Так что я пока воздержусь от этого обсуждения».
Этим летом Саутгейт довел сборную Англии до финала Евро-2020, но уступил там итальянцам.Напомним, донецкий «Шахтер» привился второй дозой вакцины от коронавируса.
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