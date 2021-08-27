Саутгейт: «Меня оскорбляли все лето за видео в поддержку вакцинации»

Гарет Саутгейт / фото - Goal

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал Sky Sports о волне негатива, которой он подвергся из-за поддержки вакцинации населения:

Мне кажется, им предоставили медицинскую информацию об этом вопросе и, как я понимаю, в клубах к этому подходят по-разному.

Я не собираюсь слишком глубоко вдаваться в это обсуждение, потому что меня попросили снять видео в поддержку вакцинации, и я посчитал этот шаг ответственным.

Однако все лето меня оскорбляли. Это видео побудило людей написать больше всего грубостей.

Так что я пока воздержусь от этого обсуждения».