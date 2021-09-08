Саутгейт: «Переход Роналду в МЮ – это прекрасно. Конкуренция полезна»
Саутгейт может продолжить работу со сборной Англии до 2024 года
Переговоры о новом контракте пройдут в ноябре
Гарет Саутгейт / Фото - skysportsФутбольная ассоциация Англии (FA) желает подписать новое соглашение с главным тренером сборной Гаретом Саутгейтом. Об этом сообщает Sky Sports.
Действующий контракт 51-летнего специалиста истекает по окончании ЧМ-2022 в декабре, и FA хочет выразить благодарность Саутгейту за работу продлением соглашения до 2024 года.
Переговоры состоятся в ноябре этого года после завершения отборочного раунда чемпионата мира.
Напомним, Саутгейт вывел сборную Англии в полуфинал ЧМ-2018 и финал Евро-2020.
Ранее Саутгейт оценил перспективы форвардов «Манчестер Юнайтед» в сборной Англии после перехода Криштиану Роналду.
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