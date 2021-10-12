Саутгейт назвал компонент, в котором Грилиш прибавил после работы с Гвардиолой

Хавбек перебрался в Манчестер только этим летом

Джек Грилиш / фото - BaB

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт оценил игру своего подопечного – атакующего полузащитника «Манчестер Сити» Джека Грилиша. Специалиста цитирует BBC.

«Он прибавил в игре без мяча, особенно после перехода в «Манчестер Сити». Не могу сказать, что он вырос на две головы, ведь мы его вызывали и раньше, но сейчас Джек закрепился.

Он провел три матча против сильных соперников на прошлой неделе, и чем больше наших футболистов участвуют в таких турнирах, тем лучше для сборной».

Грилиш перебрался в стан «горожан» этим летом из «Астон Виллы» за рекордные для АПЛ 118 миллионов евро.

В десяти матчах текущего сезона игрок отметился четырьмя результативными действиями.

Напомним, ранее Саутгейт поддержал назначение Монзуль на матч сборной Англии.