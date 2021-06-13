Саутгейт – о матче с Хорватией: «Серьезное испытание, но мы можем победить»

Первый матч группы D обещает быть интересным

Гарет Саутгейт / фото - Esquire

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал официальному сайту UEFA о планах на ближайший поединок со сборной Хорватии, и вспомнил о победе над хорватами в Лиге Наций:

«Хорватия – очень опытная сборная с выдающимися исполнителями, сильной психологией, невероятным бойцовским духом. Она также тактически гибка, что делает матч с ней серьезным испытанием для нас, но мы знаем, что можем добиться победы».

О 2:1 с Хорватией в матче Лиги наций в 2018-м

«Мы знаем, что тот матч был очень напряженным и в конкретный вечер история отношений не играет никакой роли. Важно сильно сыграть в конкретный день, не проиграть хорватской полузащите в мощи, их форвардам в скорости и их защитникам в стойкости и дисциплинированности».

Команды дважды встречались между собой в 2018-м году. Сначала случился полуфинал Чемпионата мира 2018, где через серию пенальти Хорватия героически пробила себе путь в финал турнира, а вскоре, в рамках Лиги Наций уже команда Саутгейта одержала победу.

Противостояние Англии и Хорватии пройдет сегодня в 16:00 на стадионе Уэмбли. На нашем сайте будут доступны видео и онлайн трансляции матча.