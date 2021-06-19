Саутгейт – о ничьей с Шотландией: «Мы разочарованы этим вечером»

Англия не забила сопернику

Гарет Саутгейт / Фото: Getty Images

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал ничью с Шотландией (0:0) во 2-м туре Евро-2020. Его слова приводит ВВС.

«Мы разочарованы этим вечером. Понимаем, что способны играть лучше. Нужно отдать должное сопернику – они отважно защищались и играли хорошо.

Мы же не сделали достаточно для победы. Раз мы не победили, то в формате турнира в то же время важно было не проиграть. Мы знаем, что болельщики расстроены, но сейчас мы должны отряхнуться и двигаться дальше

Замена Харри Кейна состоялась из-за того, что нам нужно было больше рывков. Маркус Рэшфорд мог дать нам эту энергию. Мы принимаем решения на основе того, что видим.

Вся команда должна взглянуть на себя, начиная с меня. Мы должны быть лучше. Мы сделали недостаточно, чтобы выиграть. Было недостаточно ударов по воротам».



Напомним, в параллельном матче группы Хорватия и Чехия не выявили победителя (1:1).