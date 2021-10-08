Экс-президент «Спартака» – о назначении Монзуль на матч ЧМ-2022: «Футбол – не для женщин»
Саутгейт поддержал назначение Монзуль на матч сборной Англии
Украинская рефери обслужит игру отбора ЧМ-2022
Гарет Саутгейт / фото - Goal
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал для Sky Sports назначение Екатерины Монзуль на матч обора ЧМ-2022 против сборной Андорры:
«Это, безусловно, очень важный момент для гендерного равенства. Однако для нас это почти не имеет значения.
Важен уровень судьи, а не пол. Мы с нетерпением ждем возможности стать частью этого особого случая».
Ранее бывший президент «Спартака» раскритиковал назначение украинской рефери на эту встречу заявив, что женщины не должны заниматься футболом.
Игра состоится 9 октября в 21:45. Матч оказался под угрозой срыва из-за пожара на стадионе.
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