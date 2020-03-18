Саутгейт проигнорировал лидера «Ливерпуля»: «Трент не играл на том уровне, который показывал в последние пару лет»

Защитник не сыграет за сборную Англии

Фото: Goal.com

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал Sky Sports, почему не вызвал в команду защитника «Ливерпуля» Трента Александра-Арнольда.

«Есть зоны, где у нас невероятная конкуренция за место в составе. Тренту очень не повезло. Я не думаю, что он играл на том уровне, который показывал в последние пару лет, но полагаю, что он очень близок к этому. Последние недели он делал шаги в правильном направлении. Просто мы думаем, что Рис Джеймс и Киран Триппьер провели исключительные сезоны со своими клубами, Уокер в отличной форме вместе с «Ман Сити». У нас есть и другие футболисты в лиге, которые хорошо играют на этой позиции – Кэш из «Виллы» и Эйлинг из «Лидса».

Трент, конечно, суперталант. Уверен, он будет играть большую роль для Англии в будущем».

Трент, как и весь «Ливерпуль» проводит не лучший сезон. Команда лишь 6-я в таблице АПЛ.