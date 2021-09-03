Саутгейт: «Расисты вымрут, как динозавры»

Гарет Саутгейт / фото - Eurosport

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал для The Guardian расистские выкрики со стороны венгерский трибун в адрес темнокожих англичан в матче квалификации ЧМ-2022:

Игроки не должны подвергаться какой-либо форме расизма. В толпе есть баланс. Как известно, дома не все учиняют проблемы. Сегодня наш гимн встретили с большим уважением.

Несправедливо критиковать всех венгерских болельщиков. Многие из них были великодушны и вели себя исключительно хорошо. Необходимо работать с отдельными ответственными за произошедшее личностями. Вроде людей снимали, нужно надеяться, что власти с этим разберутся.

Они осознают, что мир меняется. Некоторые люди застряли в своем образе мышления, предрассудках, но в итоге они вымрут, как динозавры. Мир меняется.

Население Венгрии даже близко не такое разнообразное, как в Англии. Нам потребовалось много времени, чтобы оказаться там, где мы сейчас. Мы продолжим пытаться подавать правильный пример молодежи в нашей стране».