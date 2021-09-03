Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Саутгейт: «Расисты вымрут, как динозавры»

Игроки «львов» до сих пор преклоняют колено перед матчами
Футбол Чемпионат мира по футболу
3 сентября 13:39
Саутгейт: «Расисты вымрут, как динозавры»
Гарет Саутгейт / фото - Eurosport

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал для The Guardian расистские выкрики со стороны венгерский трибун в адрес темнокожих англичан в матче квалификации ЧМ-2022:

«Наша команда не может сделать больше для борьбы с расизмом. Теперь другие люди должны предпринять нужные действия, чтобы попытаться добиться прогресса в вопросе.

Игроки не должны подвергаться какой-либо форме расизма. В толпе есть баланс. Как известно, дома не все учиняют проблемы. Сегодня наш гимн встретили с большим уважением.

Несправедливо критиковать всех венгерских болельщиков. Многие из них были великодушны и вели себя исключительно хорошо. Необходимо работать с отдельными ответственными за произошедшее личностями. Вроде людей снимали, нужно надеяться, что власти с этим разберутся.

Они осознают, что мир меняется. Некоторые люди застряли в своем образе мышления, предрассудках, но в итоге они вымрут, как динозавры. Мир меняется.

Население Венгрии даже близко не такое разнообразное, как в Англии. Нам потребовалось много времени, чтобы оказаться там, где мы сейчас. Мы продолжим пытаться подавать правильный пример молодежи в нашей стране». 

Английские футболисты перед каждым матчем встают на колено в знак поддержки борьбы против расизма. В составе самой сборной много темнокожих игроков, и некоторые из них подверглись оскорблениям на расовой почве после Евро-2020.

На протяжении матча венгерские болельщики швыряли в игроков англичан пивные стаканчики. Хавбек гостей Деклан Райс не растерялся и хлебнул из стаканчика, когда в него прилетел один.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Гарет Саутгейт сборная Англии (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Похмелился прямо на поле. Хавбек англичан отпраздновал гол глотком пива
Похмелился прямо на поле. Хавбек англичан отпраздновал гол глотком пива
Футбол Чемпионат мира по футболу
3 сентября 09:40
Англия уничтожила Венгрию, повторив счет матча с Украиной
Англия уничтожила Венгрию, повторив счет матча с Украиной
Футбол Чемпионат мира по футболу
3 сентября 07:28
Саутгейт рассказал, что нужно сделать, чтобы забыть поражение в финале Евро-2020
Саутгейт рассказал, что нужно сделать, чтобы забыть поражение в финале Евро-2020
Футбол В Европе
2 сентября 14:12
Саутгейт: «Меня оскорбляли все лето за видео в поддержку вакцинации»
Саутгейт: «Меня оскорбляли все лето за видео в поддержку вакцинации»
Футбол В Европе
27 августа 12:01
Фанаты «Брентфорда» встретили стоячими овациями не забившего пенальти в финале Евро Сака
Фанаты «Брентфорда» встретили стоячими овациями не забившего пенальти в финале Евро Сака
Футбол Премьер-Лига (Англия)
14 августа 12:10

Новости: Футбол

Украина сыграет домашний матч с Францией в выездной форме
Украина сыграет домашний матч с Францией в выездной форме
Сборная Украины
11:44
В заявке сборной Франции 11 изменений по сравнению с первым матчем против Украины
В заявке сборной Франции 11 изменений по сравнению с первым матчем против Украины
Сборная Украины
11:32
Петраков убрал еще одного игрока. Стала известна заявка сборной Украины на матч с Францией
Петраков убрал еще одного игрока. Стала известна заявка сборной Украины на матч с Францией
Сборная Украины
11:22
Калиниченко: «Жду осторожной игры от матча Украина – Франция, но команды будут забивать»
Калиниченко: «Жду осторожной игры от матча Украина – Франция, но команды будут забивать»
Сборная Украины
09:41
Камавинга отправит в «Ренн» 166 футболок «Реала» со своей фамилией
Камавинга отправит в «Ренн» 166 футболок «Реала» со своей фамилией
Примерa (Испания)
09:22
Пьянич: «Куман не уважал меня, я ему просто не понравился»
Пьянич: «Куман не уважал меня, я ему просто не понравился»
Примерa (Испания)
09:03
Сегодня сборная Украины сыграет против Франции в Киеве
Сегодня сборная Украины сыграет против Франции в Киеве
Сборная Украины
08:51
Де Йонг: «Снова поработать с Куманом – особенное событие»
Де Йонг: «Снова поработать с Куманом – особенное событие»
Примерa (Испания)
08:37
Шевченко: «Судья просто не дал сыграть Судакову и Тымчику на Евро»
Шевченко: «Судья просто не дал сыграть Судакову и Тымчику на Евро»
Сборная Украины
08:23
Все новости

Популярные новости

Харлан призналась, что у нее был секс на Олимпийских играх в Токио
Харлан призналась, что у нее был секс на Олимпийских играх в Токио
Olympics Токио-2020
31 августа 16:40
53
Нокаут – у Джошуа из носу пошла кровь. Как британец уступил боксеру, которого уничтожил Усик
История
Нокаут – у Джошуа из носу пошла кровь. Как британец уступил боксеру, которого уничтожил Усик
Бокс Профессиональный бокс
31 августа 12:52
12
Джошуа рассказал о своих эмоциях после того, как нокаутировал Кличко
Джошуа рассказал о своих эмоциях после того, как нокаутировал Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 августа 13:24
23
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
07:17
14
Сломали ринг, порвали канаты и продолжили драться спустя 2 часа. Экс-соперник Джошуа одержал самую безумную победу в карьере
Сломали ринг, порвали канаты и продолжили драться спустя 2 часа. Экс-соперник Джошуа одержал самую безумную победу в карьере
Бокс Профессиональный бокс
31 августа 10:43
2
Джошуа пафосно высказался о бое против Усика
Джошуа пафосно высказался о бое против Усика
Бокс Профессиональный бокс
2 сентября 11:10
18
Все новости

Анонсы

Чемпионат Европы. Испания – Финляндия. Видео трансляция
WEB
Чемпионат Европы. Испания – Финляндия. Видео трансляция
14:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
15:25
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
15:55
Чемпионат Европы. Матч за бронзу и финал. Видео трансляция
WEB
TV
Чемпионат Европы. Матч за бронзу и финал. Видео трансляция
18:00
Отбор на ЧМ-2022. Украина – Франция. Онлайн трансляция
WEB
Отбор на ЧМ-2022. Украина – Франция. Онлайн трансляция
21:45
Джош Уоррингтон vs Маурисио Лара. Онлайн трансляция
WEB
Джош Уоррингтон vs Маурисио Лара. Онлайн трансляция
22:00
Даррен Тилл – Дерек Брансон. Онлайн трансляция
WEB
Даррен Тилл – Дерек Брансон. Онлайн трансляция
5 сентября 06:00
Премьер-лига Каратэ 1 в Каире. Видео трансляция
WEB
TV
Премьер-лига Каратэ 1 в Каире. Видео трансляция
5 сентября 10:00
Лига чемпионов. «Донбасс» — «Руан». Трансляция на XSPORT
WEB
TV
Лига чемпионов. «Донбасс» — «Руан». Трансляция на XSPORT
5 сентября 16:50
Дэвид Хэй – Джо Фурнье. Онлайн трансляция
WEB
Дэвид Хэй – Джо Фурнье. Онлайн трансляция
12 сентября 05:00
Оскар Де Ла Хойя – Витор Белфорт. Онлайн трансляция
WEB
Оскар Де Ла Хойя – Витор Белфорт. Онлайн трансляция
12 сентября 06:00
Андерсон Силва vs Тито Ортис. Онлайн трансляция
WEB
Андерсон Силва vs Тито Ортис. Онлайн трансляция
12 сентября 06:00
Сергей Богачук vs Рафаэль Игбокве. Онлайн трансляция
WEB
Сергей Богачук vs Рафаэль Игбокве. Онлайн трансляция
17 сентября 06:00
Стивен Фултон vs Брэндон Фигероа. Онлайн трансляция
WEB
Стивен Фултон vs Брэндон Фигероа. Онлайн трансляция
19 сентября 06:00
Йоэль Ромеро – Фил Дэвис. Онлайн трансляция
WEB
Йоэль Ромеро – Фил Дэвис. Онлайн трансляция
19 сентября 06:00
Максим Продан – Флориан Марку. Онлайн трансляция
WEB
Максим Продан – Флориан Марку. Онлайн трансляция
25 сентября 20:00
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
WEB
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
25 сентября 22:00
Возвращение легенды. Серхио Мартинес vs Брайан Роуз. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Серхио Мартинес vs Брайан Роуз. Онлайн трансляция
25 сентября 22:00
Волкановски – Ортега, Шевченко – Мёрфи. Онлайн трансляция
WEB
Волкановски – Ортега, Шевченко – Мёрфи. Онлайн трансляция
26 сентября 06:00