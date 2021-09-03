Саутгейт: «Расисты вымрут, как динозавры»
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал для The Guardian расистские выкрики со стороны венгерский трибун в адрес темнокожих англичан в матче квалификации ЧМ-2022:
«Наша команда не может сделать больше для борьбы с расизмом. Теперь другие люди должны предпринять нужные действия, чтобы попытаться добиться прогресса в вопросе.
Игроки не должны подвергаться какой-либо форме расизма. В толпе есть баланс. Как известно, дома не все учиняют проблемы. Сегодня наш гимн встретили с большим уважением.
Несправедливо критиковать всех венгерских болельщиков. Многие из них были великодушны и вели себя исключительно хорошо. Необходимо работать с отдельными ответственными за произошедшее личностями. Вроде людей снимали, нужно надеяться, что власти с этим разберутся.
Они осознают, что мир меняется. Некоторые люди застряли в своем образе мышления, предрассудках, но в итоге они вымрут, как динозавры. Мир меняется.
Население Венгрии даже близко не такое разнообразное, как в Англии. Нам потребовалось много времени, чтобы оказаться там, где мы сейчас. Мы продолжим пытаться подавать правильный пример молодежи в нашей стране».
Английские футболисты перед каждым матчем встают на колено в знак поддержки борьбы против расизма. В составе самой сборной много темнокожих игроков, и некоторые из них подверглись оскорблениям на расовой почве после Евро-2020.
На протяжении матча венгерские болельщики швыряли в игроков англичан пивные стаканчики. Хавбек гостей Деклан Райс не растерялся и хлебнул из стаканчика, когда в него прилетел один.
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