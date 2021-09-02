Саутгейт рассказал, что нужно сделать, чтобы забыть поражение в финале Евро-2020

Гарет Саутгейт / фото - Independent

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал порталу Goal, как его команда переносит фиаско в финале Евро-2020:

Мы 2 года вспоминали полуфинал ЧМ-2018, теперь то, о чем мы будем думать ближайшие полтора года, должно привести нас к борьбе за победу на ЧМ-2022».