Саутгейт: «Меня оскорбляли все лето за видео в поддержку вакцинации»
Саутгейт рассказал, что нужно сделать, чтобы забыть поражение в финале Евро-2020
Англичане потерпели обидное поражение в финале турнира
Гарет Саутгейт / фото - Independent
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал порталу Goal, как его команда переносит фиаско в финале Евро-2020:
«Пожалуй, нам надо выиграть чемпионат мира, чтобы забыть о том, что было на Евро. Ничто не сравнится с уровнем игры, который мы показывали, а также с обстоятельствами, которые произошли в финале чемпионата Европы.
Мы 2 года вспоминали полуфинал ЧМ-2018, теперь то, о чем мы будем думать ближайшие полтора года, должно привести нас к борьбе за победу на ЧМ-2022».
В финале чемпионата Европы «львы» уступили по серии пенальти, проиграв итальянцам.
Напомним, ранее Саутгейт рассказал, как его оскорбляли за поддержку вакцинации.
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