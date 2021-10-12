Саутгейт: «Совершаю преступление всякий раз, когда выбираю состав»

В английской команде огромная конкуренция

Гарет Саутгейт / фото - Sky News

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал Sky Sports о трудностях в выборе стартовой 11-ки на матчи:

«Мы определенно внесем ряд изменений. У нас очень сильный состав. Мы хотим, чтобы все были вовлечены, важно, чтобы все это чувствовали. У нас сказочная полузащита. Это доставляет мне головную боль, мне приходится идти на преступление всякий раз, когда я выбираю команду. Это очень тяжело. У нас очень много хороших футболистов, высокая конкуренция».

«Львы» имеют один из самых глубоких составов в мире. Об этом наглядно говорит то, что не всегда место на поле находиться даже для таких известных мастеров как Джейдон Санчо, Маркус Рэшфорд, Джек Грилиш или Рис Джеймс.

В минувшем матче англичан с Андоррой главным рефери была украинка Екатерина Монзуль. В стане британцев активно поддержали назначение женщины-арбитра на их игру.