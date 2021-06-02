Саутгейт: «Вылет сборной Англии на Евро-2020 до полуфинала будет провалом»

У наставника большие амбиции

Гарет Саутгейт / Фото: Twitter

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о планах своей команды на Евро-2020. Его слова приводит ВВС.

«Будет ли провалом вылет до полуфинала? Да, думаю, можно так сказать. Будет провал. Нужно быть реалистами и учиться жить с ожиданиями. Что касается победы на Евро, то мы дважды были в полуфиналах (чемпионата мира и Лиги наций).

Теперь время сделать следующий шаг. Понимаем, что у болельщиков в Англии большие ожидания от команды».



Напомним, сборная Англии на Евро-2020 сыграет в одной группе с Хорватией, Шотландией и Чехией.