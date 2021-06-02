Шевченко объяснил попадание Судакова в окончательную заявку сборной Украины на Евро-2020
Саутгейт: «Вылет сборной Англии на Евро-2020 до полуфинала будет провалом»
У наставника большие амбиции
Гарет Саутгейт / Фото: Twitter
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о планах своей команды на Евро-2020. Его слова приводит ВВС.
«Будет ли провалом вылет до полуфинала? Да, думаю, можно так сказать. Будет провал. Нужно быть реалистами и учиться жить с ожиданиями. Что касается победы на Евро, то мы дважды были в полуфиналах (чемпионата мира и Лиги наций).
Теперь время сделать следующий шаг. Понимаем, что у болельщиков в Англии большие ожидания от команды».
Напомним, сборная Англии на Евро-2020 сыграет в одной группе с Хорватией, Шотландией и Чехией.
Комментарии 0