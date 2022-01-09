Сайядмандеш будет играть вместе с Михайличенко в «Андерлехте»

Лично тренер бельгийской команды пригласил иранца

Аллахьяр Сайядмандеш / фото - ФК Заря

Нападающий «Фенербахче» Аллахьяр Сайядмандеш, проведший последний год в аренде в «Заре», рассказал о своем будущем. Иранца цитирует журналист Экрема Конура на своей странице в Twitter:

«Венсан Компани поговорил с моим менеджером и со мной. Он хочет, чтобы я перешел в «Андерлехт». Переговоры между «Андерлехтом» и «Фенербахче» продолжаются. «Халл Сити» тоже хочет заключить со мной контракт, но я предпочитаю работать с Компани».

За бельгийскую команду выступает украинский защитник Богдан Михайличенко.

В текущем сезоне иранец отыграл за «Зарю» 24 матча, в которых забил 9 голов и отдал 4 ассиста.

Напомним, «Фенербахче» поднял цену на Сайядмандеша.