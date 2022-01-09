Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Сайядмандеш будет играть вместе с Михайличенко в «Андерлехте»

Лично тренер бельгийской команды пригласил иранца
Футбол В Европе
09 января 16:45
Сайядмандеш будет играть вместе с Михайличенко в «Андерлехте»
Аллахьяр Сайядмандеш / фото - ФК Заря

Нападающий «Фенербахче» Аллахьяр Сайядмандеш, проведший последний год в аренде в «Заре», рассказал о своем будущем. Иранца цитирует журналист Экрема Конура на своей странице в Twitter:

«Венсан Компани поговорил с моим менеджером и со мной. Он хочет, чтобы я перешел в «Андерлехт». Переговоры между «Андерлехтом» и «Фенербахче» продолжаются.

«Халл Сити» тоже хочет заключить со мной контракт, но я предпочитаю работать с Компани».

За бельгийскую команду выступает украинский защитник Богдан Михайличенко.

В текущем сезоне иранец отыграл за «Зарю» 24 матча, в которых забил 9 голов и отдал 4 ассиста.

Напомним, «Фенербахче» поднял цену на Сайядмандеша.

 

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Аллахьяр Сайядманеш Андерлехт Богдан Михайличенко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Фенербахче» поднял цену на Сайядманеша, которого не смогла выкупить «Заря»
«Фенербахче» поднял цену на Сайядманеша, которого не смогла выкупить «Заря»
Футбол В Европе
08 января 17:36
Сайядманеш привлек внимание английского клуба
Сайядманеш привлек внимание английского клуба
Футбол Украинская Премьер-лига
07 января 11:53
Аллахьяр трогательно попрощался с «Зарей»
Аллахьяр трогательно попрощался с «Зарей»
Футбол Украинская Премьер-лига
30 декабря 2021г. 16:44
«Андерлехт» Михайличенко вколотил семь безответных мячей «Беерсхоту»
«Андерлехт» Михайличенко вколотил семь безответных мячей «Беерсхоту»
Футбол Украинские легионеры
28 декабря 2021г. 09:58
«Андерлехт» подпишет Аллахьяра, если «Заря» откажется от выкупа форварда
«Андерлехт» подпишет Аллахьяра, если «Заря» откажется от выкупа форварда
Футбол Украинская Премьер-лига
25 декабря 2021г. 21:10
«Заря» продолжает переговоры с «Фенербахче» по Аллахьяру
«Заря» продолжает переговоры с «Фенербахче» по Аллахьяру
Футбол Украинская Премьер-лига
25 декабря 2021г. 17:46

Новости: Футбол

Источник: Роналу устал от ситуации в МЮ. Он будет искать новый клуб
Источник: Роналу устал от ситуации в МЮ. Он будет искать новый клуб
Премьер-Лига (Англия)
11:38
Судаков: «Люди сделали для себя такой миф, что Ротань плохой тренер. Но они даже игру не смотрят»
Судаков: «Люди сделали для себя такой миф, что Ротань плохой тренер. Но они даже игру не смотрят»
Сборная Украины
11:17
Суперкубок Испании. «Барселона» – «Реал». Онлайн трансляция
Суперкубок Испании. «Барселона» – «Реал». Онлайн трансляция
В Европе
11:12
Защитник «Дженоа»: «Либо мы сдадимся и останемся в этом д*рьме, либо продолжим работать, пытаясь выбраться»
Защитник «Дженоа»: «Либо мы сдадимся и останемся в этом д*рьме, либо продолжим работать, пытаясь выбраться»
Серия А (Италия)
10:58
Почеттино – о ничьей с «Лионом»: «У нас было много проблем в первом тайме»
Почеттино – о ничьей с «Лионом»: «У нас было много проблем в первом тайме»
Лига 1 (Франция)
10:50
Моуриньо винит всех, кроме себя: «В «Роме» нет человека с сильным характером. Игроки должны тянуться ко мне, а не я к ним»
Моуриньо винит всех, кроме себя: «В «Роме» нет человека с сильным характером. Игроки должны тянуться ко мне, а не я к ним»
Серия А (Италия)
10:45
33-летний экс-игрок сборной Украины отправился на сборы с «Черноморцем»
33-летний экс-игрок сборной Украины отправился на сборы с «Черноморцем»
Украинская Премьер-лига
10:35
Битва за финал. «Тоттенхэм» – «Челси». Онлайн трансляция
Битва за финал. «Тоттенхэм» – «Челси». Онлайн трансляция
Премьер-Лига (Англия)
10:26
Финал Суперкубка Италии. «Интер» – «Ювентус». Онлайн трансляция
Финал Суперкубка Италии. «Интер» – «Ювентус». Онлайн трансляция
Серия А (Италия)
10:20
Все новости

Популярные новости

Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Бокс Профессиональный бокс
04 января 13:56
2
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Бокс Профессиональный бокс
07 января 22:45
9
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
03 января 16:30
2
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Бокс Профессиональный бокс
05 января 11:30
7
В Британии все еще не могут прийти в себя после феерического выступления Ломаченко
В Британии все еще не могут прийти в себя после феерического выступления Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
04 января 21:22
4
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Бокс Профессиональный бокс
07 января 20:07
9
Все новости