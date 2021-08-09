Сайядманеш может стать одноклубником украинцев в Бельгии

Сразу два представителя Лиги Жупиле претендуют на иранского форварда

Аллахьяр Сайадманеш / Фото - ФК Заря

Два представителя чемпионата Бельгии проявляют интерес к нападающему «Фенербахче» Аллахьяру Сайядманешу, выступающему в «Заре» на правах аренды. Об этом сообщает 90min со ссылкой на журналиста Ягиза Сабунчуоглу.

По информации источника, на иранца претендуют «Брюгге» и «Андерлехт». При этом за луганчанами закреплено первоочередное право выкупа за 3,5 млн евро до конца текущего года.

Оба бельгийских гранда не против заплатить еще больше за форварда. Поэтому «Заря» может выкупить футболиста для дальнейшей перепродажи.

Накануне подопечные Виктора Скрипника уступили «Динамо» (1:2).