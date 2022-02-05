Сайядманеш снова отправился в аренду. Но не «Заре»
Сайядманеш не помог «Халлу» избежать поражения в дебютном матче за клуб
«Тигры» ближе к зоне вылета, чем к плей-офф за повышение в классе
Аллахьяр Сайядманеш / Фото - Халл Сити
В 30-м туре английского Чемпионшипа «Престон» на выезде обыграл «Халл Сити».
Несмотря на небольшое преимущество хозяев, победу праздновали гости. Судьбу встречи решил единственный гол Арчера.
Примечательно, что в данном матче за «тигров» дебютировал экс-игрок «Зари» Аллахьяр Сайядманеш. Иранец вышел на замену на 84-й минуте.
«Халл» с 32 очками остался на 19-м месте в турнирной таблице. «Престон» находится в четырех пунктах от зоны плей-офф.
Чемпионшип, 30-й тур
«Халл» – «Престон» 0:1Гол: Арчер, 51
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