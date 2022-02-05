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Сайядманеш не помог «Халлу» избежать поражения в дебютном матче за клуб

«Тигры» ближе к зоне вылета, чем к плей-офф за повышение в классе
Футбол В Европе
05 февраля 19:26
Сайядманеш не помог «Халлу» избежать поражения в дебютном матче за клуб
Аллахьяр Сайядманеш / Фото - Халл Сити

В 30-м туре английского Чемпионшипа «Престон» на выезде обыграл «Халл Сити».

Несмотря на небольшое преимущество хозяев, победу праздновали гости. Судьбу встречи решил единственный гол Арчера.

Примечательно, что в данном матче за «тигров» дебютировал экс-игрок «Зари» Аллахьяр Сайядманеш. Иранец вышел на замену на 84-й минуте.

«Халл» с 32 очками остался на 19-м месте в турнирной таблице. «Престон» находится в четырех пунктах от зоны плей-офф.

Чемпионшип, 30-й тур

«Халл» – «Престон» 0:1

Гол: Арчер, 51
Сергей Стаднюк
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Аллахьяр Сайядманеш Халл Чемпионшип

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