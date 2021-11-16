Сайядманеш отличился ассистом за сборную Ирана после выхода на замену

Форвард набрал отличную форму в «Заре»

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В матче отбора на чемпионат мира-2022 сборная Ирана на выезде разгромила Сирию.

Первый тайм остался за гостями. Азмун с игры и Хаджсафи с пенальти обеспечили команде комфортное преимущество.

На 80-й минуте на замену вышел Аллахьяр Сайядманеш. Нападающий «Зари» отличился результативной передачей на Голизаде.

Напомним, форвард луганчан дебютировал за сборную в официальных матчах в прошлой игре отбора. В случае победы в следующем туре, Иран досрочно пробьется на мундиаль.

Отбор на ЧМ-2022 (Азия), третий этап. Группа A, пятый тур

Сирия – Иран 0:3

Голы: Азмун, 33, Хаджсафи, 42 (пен.), Голизаде, 89

Иран: Абедзаде, Мохаррами, Канаани, Халилзаде, Нурафкан, Нуроллахи, Эззатолахи (Сайядманеш, 80), Хаджсафи (Сарлак, 66), Голизаде (Ансарифард, 90), Амири, Азмун (Гайеди, 90).