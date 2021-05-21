Сайядманеш станет полноправным игроком «Зари». Луганчане выкупят форварда у «Фенербахче»

Трансфер иранца бронзовому призеру УПЛ обойдется в немалую сумму





Аллахьяр Сайядманеш / Фото - zaryalg.com

Форвард «Фенербахче», выступающий на правах аренды за «Зарю», в летнее трансферное окно станет полноправным игроком луганского клуба.«Заря» намерена выкупить 19-летнего иранца за 3,5 миллионов евро, которые прописаны в договоре между сторонами. Об этом сообщаетЛетнее межсезонье Сайядманеш проведет в лагере луганской команды, где будет готовиться к новому сезону.Как утверждает источник, в услугах иранского нападающего также заинтересовано киевское «Динамо» и ряд клубов чемпионата Бельгии.Ранее генеральный директор «Зари»