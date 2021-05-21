Скрипник: «До начала сезона многие говорили, что «Заря» провалится»
Сайядманеш станет полноправным игроком «Зари». Луганчане выкупят форварда у «Фенербахче»
Трансфер иранца бронзовому призеру УПЛ обойдется в немалую сумму
Аллахьяр Сайядманеш / Фото - zaryalg.comФорвард «Фенербахче» Аллахьяр Сайядманеш, выступающий на правах аренды за «Зарю», в летнее трансферное окно станет полноправным игроком луганского клуба.
«Заря» намерена выкупить 19-летнего иранца за 3,5 миллионов евро, которые прописаны в договоре между сторонами. Об этом сообщает Internet Haber.
Летнее межсезонье Сайядманеш проведет в лагере луганской команды, где будет готовиться к новому сезону.
Как утверждает источник, в услугах иранского нападающего также заинтересовано киевское «Динамо» и ряд клубов чемпионата Бельгии.
Ранее генеральный директор «Зари» Станислав Оганов раскрыл планы команды в летнее межсезонье.
Комментарии 0